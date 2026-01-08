MAGAZİN

Nicole Kidman ve Keith Urban boşandı! 282 milyon dolarlık servet nasıl paylaşıldı?

Nicole Kidman ve Keith Urban 19 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Çiftin 282 milyon dolarlık serveti nasıl paylaştığı, aylık gelirleri ve nafaka anlaşması merak edildi.

Nicole Kidman ve Keith Urban 19 yıllık evliliğin ardından boşanma kararı aldı. Babygirl filminin yıldızı Kidman, “uzlaşmaz farklılıklar” gerekçesiyle boşanma davası açtı. 6 Ocak 2026 itibarıyla boşanma talepleri kabul edildi ve her ikisi için de yeni bir dönem başlamış oldu.

TMZ’nin ulaştığı hukuki belgelere göre, Kidman boşanma başvurusunu yapmadan önce çift tüm detaylarda anlaşmaya vardı. Bu nedenle süreç hızlandı ve yalnızca üç ayda tamamlandı.

Taraflar toplam değeri 282 milyon dolar civarında olduğu belirtilen mülk, yatırım ve varlık portföylerini dostane bir şekilde paylaştı. İki taraf da eş ya da çocuk nafakası istemedi.

Bunun nedeni her ikisinin de aylık gelirlerinin 10 bin doları aştığını belgelemesi oldu. Ayrıca ikili birlikte ebeveynlik (co-parenting) eğitimlerine katılmayı kabul ettiler ve çocuklarla ilgili tüm önemli kararların ortak alınması konusunda uzlaştılar.

