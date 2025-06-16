Nihal Candan'ın durumu çok kritik! "Acil vasi atanması gerekiyor" diyerek açıkladı: Adalet Bakanlığı'na...

Dolandırıcılık suçundan cezaevine girmesiyle uzun süre gündeme gelen Bahar Candan'a anoreksiya nervoza teşhisi konulmuştu. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Candan'ın tedavisi devam ediyor. Ancak Nihal Candan tedaviyi reddediyor.

Bir süredir kızı hastanede tedavi gören Umut Candan, "Sürekli kahve, soda ve sigara içiyor. İnsan canına susamız gibi aptalca hareket ediyor. Serumları çıkartıp atıyor" demişti.

29 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu yaşanan son durumu sosyal medyadan aktarararak durumun kritik olduğunu söyledi.

NİHAL CANDAN'IN SAĞLIK DURUMU

Nihal Candan'a uygulanacak tedavi için acilen vasi atanması gerektiğinin altını çizen Pınar Kerimoğlu, "Arkadaşlar biraz önce annesi, Sıla, ben Tolga bir grup konuşması yaptık. Durumu çok kritik. Acil vasi atanması gerekiyor aileden, annesinin. Hemen Adalet Bakanlığı'na hatta Hande Yener yazmış" dedi.

Ünlü modacı devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Acil hem de çok acil vasi atanıp bir tedavi uygulanması gerekiyor. Yani zaman kaybı olmadan bir şey yapılması gerekiyor. Çok, çok kritik durumu. Yani Allah yardımcısı olsun, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama iç acıcı bir konuşma geçmedi arkadaşlar."