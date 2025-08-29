Nikah hakkında yorum bile yapmak istemedi! Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Gülseren Ceylan ile poz vermedi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı sevgilisi Gülseren Ceylan ile nikâh masasına oturdu. Erbil ile Ceylan, ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde dünyaevine girdi.

Nikah törenine Erbil'in çocukları; Sezin, Yasemin ile Ali Sadi ve yakın dostları katıldı. Nikahın ardından gazeteciler tarafından ünlü ismin çocuklarına fikirleri soruldu.

BİRLİKTE POZ VERMEDİ

Ali Sadi Erbil evlilikle ilgili, "Yorum yapmak bizim haddimize değil" diye konuştu. Gülseren Ceylan fotoğraf çektirirken arkada duran Ali Sadi kadraja girmeyi bir türlü kabul etmedi.

Ali Sadi'nin Ceylan'ın fotoğraf isteğini geri çevirdiği anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.