Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar aşkı bitti! Jet açıklama

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın geçtiğimiz yıl kasım ayında yönetmen Baturalp Bekar ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şahinkaya, evliliğe yeşil ışık yakarak, "Çok isterim inşallah olur" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak birkaç gün önce çiftin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktığı görüldü. Şahinkaya ile Bekar'ın bu hamlesi, "Aşk bitti mi?" sorusunu akıllara getirmişti.

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Tülin Özen ile aynı sahneyi paylaştığı 'Ballı Süt' adlı tiyatro oyununun prömiyerinde kamera karşısına geçen Nilperi Şahinkaya, Baturalp Bekar ile ayrılık iddialarını doğruladı.

"ANLAŞARAK AYRILDIK"

Şahinkaya, biten ilişkisi hakkında "Evet, ilişki bitti. Bitmesi gerekiyordu ve bitti. Anlaşarak ayrıldık" ifadelerini kullandı.