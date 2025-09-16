MAGAZİN

Nilperi Şahinkaya intihar mı etti? İlk kez açıkladı: Acı çok ağır geldi ama...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla sevenlerini bir hayli endişelendiren Nilperi Şahinkaya, Sadri Alışık Ödülleri'ne katıldı. Annesinin ölümüyle yaşadığı büyük acıyı anlatan Şahinkaya intihar iddialarına dair ilk kez açıklama yaptı.

Kubra Akalın

Annesi Meltem Vural’ı geçtiğimiz haftalarda kaybeden Nilperi Şahinkaya, sosyal medyada yaptığı veda gibi paylaşımla sevenlerini korkuttu. "Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" diyerek sessizliğe gömülen Şahinkaya günler sonra paylaşımda bulundu.

İntihar ettiğine dair iddialar sonrası paylaşım yapan oyuncu "İyiyim" demişti. Sevenlerini endişelendiren günlerin ardından moralini yükselten oyuncu, Sadri Alışık Ödülleri'ne katıldı.

"O ANDA ÖYLE YAZDIM"

Nilperi Şahinkaya burada ilk kez annesinin ölümüne ve intihar iddialarına dair konuştu. Ünlü oyuncu açıklamasında şunları söyledi:

"Ben hiçbir zaman bu kadar büyük bir acı yaşamadım. Çok büyük acılar yaşadım ama ilk defa bu kadar büyüğünü yaşıyorum. Maalesef insan gördüm ki bazı acıların içinde kaybolabiliyormuş, dürtüsel davranabiliyormuş. Tam olarak sebebini söyleyemiyorum yani o anda öyle yazdım. Acı çok ağır geldi ama öyle ilaç içme, intihar etme gibi şeyler söz konusu değil."

Oyuncu "Hayattan kopmamaya gayret ediyorum, alışmaya, toparlamaya gayret ediyorum" dedi.

