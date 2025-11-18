Nilsu Berfin Aktaş aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Korkma Ben Yanındayım ve son olarak da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş özel hayatıyla gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aktaş, 2,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Aktaş, yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ile aşkını resmen ilan etti. Ünlü oyuncu, el ele çekilen kareyi ''1 yılı geçmiş bile'' notuyla yayımladı.