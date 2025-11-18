MAGAZİN

Nilsu Berfin Aktaş aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

Son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde 'Ayşe' karakterine hayat veren oyuncu Nilsu Berfin Aktaş bu defa özel hayatıyla gündeme geldi. Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adeta aşkını ilan etti.

Nilsu Berfin Aktaş aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı
Öznur Yaslı İkier

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Korkma Ben Yanındayım ve son olarak da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş özel hayatıyla gündeme geldi.

Nilsu Berfin Aktaş aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı 1

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aktaş, 2,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Nilsu Berfin Aktaş aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı 2

Aktaş, yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ile aşkını resmen ilan etti. Ünlü oyuncu, el ele çekilen kareyi ''1 yılı geçmiş bile'' notuyla yayımladı.

Nilsu Berfin Aktaş aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı 3

Nilsu Berfin Aktaş
