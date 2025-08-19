MAGAZİN

NOW yeni dizisi Çok Uzak Çok Yakın'da şaşırtan gelişme! Daha başlamadan değiştirildi

“Lie After Lie” dizisinden uyarlanan MedYapım'ın yeni iddialı dizisi "Çok Uzak Çok Yakın" daha başlamadan şaşırtan bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un yer aldığı dizinin ismi “Ben Annemin Rüyasıyım” oldu.

Öznur Yaslı İkier

NOW TV’nin, Güney Kore’de büyük ilgi gören ‘Lie After Lie’ dizisinden uyarladığı yeni ve iddialı yapımı ‘Çok Uzak Çok Yakın’, ‘Ben Annemin Rüyasıyım’ adıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Medyapım imzalı dizinin yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut üstlenirken, senaryosu Özge Aras tarafından kaleme alındı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin okuma provası ise geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Başrollerinde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder, Azra Aksu, Sema Öztürk gibi başarılı isimler de rol alıyor.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

'Ben Annemin Rüyasıyım' dizisinde; Funda Eryiğit'in hayat verdiği Ayşe, yıllar boyunca kocasını öldürmekle suçlanarak cezaevinde kalmıştır. Özgürlüğüne kavuştuğunda, tek amacı yıllar önce elinden alınan kızı Zeynep’e yeniden kavuşmaktır.

Ancak kızı artık başka bir adam tarafından evlat edinilmiştir. ve Ayşe’nin kim olduğunu bilmemektedir. Ayşe için bu kavuşmanın tek yolu, kızını evlat edinen adamın yani Kemal’in güvenini hatta kalbini kazanmaktan geçer.

Bu süreçte en büyük engeli ise, oğlunun ölümünden Ayşe’yi sorumlu tutan ve intikam almak isteyen eski kayınvalidesi İlter’dir.

