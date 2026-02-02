Nükhet Duru’nun sahne kıyafeti konuşuluyor: Kimi beğendi kimi eleştirdi

'Ben Sana Vurgunum', 'Beni Benimle Bırak', 'Melankoli', 'Aşık Oluyorum Eyvah' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçı Nükhet Duru tarzıyla konuşuluyor.

NÜKHET DURU YAŞI

Nükhet Duru, 71 yaşına rağmen, yıllara meydan okuyan fiziğiyle her dönem adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan şarkıcı, sahne aldığı gecede iddialı seçimiyle dikkat çekti.

Sahneye adım attığı anda tüm bakışları üzerine toplayan ünlü isim, cesur kıyafetiyle geceye damga vurdu. Siyah tonların hâkim olduğu, derin yırtmaçlı ve püskül detaylarıyla dikkat çeken sahne kostümü, adeta görsel bir şölene dönüştü. Her adımda hareketlenen püsküller, performansa ayrı bir dinamizm katarken, iddialı kesim sahnedeki özgüveni zirveye taşıdı.

Retro esintiler taşıyan tasarım sosyal medyayı da ikiye böldü. Kimi "Bu yaşta bu fizik" yorumları yaparken kimi de "Tayt giyenlere laf edip bu tarz çok saçma", "Gereksiz bir açıklık" yorumlarında bulundu.