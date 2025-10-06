MAGAZİN

Nükhet Duru transparan giydi! Akla tayt yorumu geldi... Eleştiriler gecikmedi

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nükhet Duru, 71 yaşında iddiasını ortaya koydu. Transparan tulumuyla sahneye çıkan Duru'nun tercihi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Şarkıcı daha önce tayt eleştirisiyle gündeme gelmişti.

Nükhet Duru transparan giydi! Akla tayt yorumu geldi... Eleştiriler gecikmedi
Kubra Akalın

71 yaşındaki Nükhet Duru sahne tarzıyla haftanın ilk gününe damga vurdu. Daha önce tayt giyilmesini eleştiren Duru iddialı bir seçimde bulundu.

Bir süre önce "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık" diyen Nükhet Duru'nun şu sözleri gündeme gelmişti:

"Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurtdışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..."

Nükhet Duru transparan giydi! Akla tayt yorumu geldi... Eleştiriler gecikmedi 1

Nükhet Duru bu açıklamadan uzun zaman sonra sahneye baştan aşağı transparan tulumla çıktı.

ELEŞTİRİLER GECİKMEDİ

Üzerindeki ceketi çıkarınca cesur tarzı ortaya çıkan Nükhet Duru içine ten rengi bir kumaş tercih etse de eleştiriler gecikmedi.

Nükhet Duru transparan giydi! Akla tayt yorumu geldi... Eleştiriler gecikmedi 2

Sosyal medyada yapılan yorumların bazıları şöyle:

  • Bir bu kalmıştı sahnede soyunmayan
  • Tayt giyse daha iyiydi
  • Üzerindeki çıkmadan önce daha iyiydi
  • Ne gerek var bu hallere yaşlandın artık bunu anla hiç hoş olmuyor çünkü...
Nükhet Duru
