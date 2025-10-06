Nükhet Duru transparan giydi! Akla tayt yorumu geldi... Eleştiriler gecikmedi

71 yaşındaki Nükhet Duru sahne tarzıyla haftanın ilk gününe damga vurdu. Daha önce tayt giyilmesini eleştiren Duru iddialı bir seçimde bulundu.

Bir süre önce "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık" diyen Nükhet Duru'nun şu sözleri gündeme gelmişti:

"Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurtdışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..."

Nükhet Duru bu açıklamadan uzun zaman sonra sahneye baştan aşağı transparan tulumla çıktı.

ELEŞTİRİLER GECİKMEDİ

Üzerindeki ceketi çıkarınca cesur tarzı ortaya çıkan Nükhet Duru içine ten rengi bir kumaş tercih etse de eleştiriler gecikmedi.

Sosyal medyada yapılan yorumların bazıları şöyle: