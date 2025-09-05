MAGAZİN

Nur Bilen Yavuzer ve Rachel Araz'ın kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

Nur Bilen Yavuzer'in kocası Reha Yavuzer ve Rachel Araz'ın kocası Sami Kiresepi hakkındaki iddialar şoke etti. İki fenomenin eşlerinin birlikte olduğu gündeme gelince Yavuzer açıklama yaparak hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Dijital içerik üreticisi Rachel Araz'ın eşi, iş insanı Sami Kiresepi ile tasarımcı Nur Bilen Yavuzer'in eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer'in 'birliktelik' yaşadığı iddiaları sosyal medyada dolaşıma girdi. İki ünlü ismin kocalarının ilişki yaşadığına dair haberler yayılınca Nur Bilen Yavuzer sosyal medyada açıklama yaptı.

Nur Bilen Yavuzer "Çocuklarımıza zarar veren bu ahlaksız haberlerin yayınlandığı tüm mecralara hukuki yollarla cevap vereceğimizi kamuoyuna duyuruyorum. Kalemi, fikri kuvvetli olmayanlar gazetelerde para karşılığı yaptıkları yalan haberlerle yaşıyorlar, ne gurursuzca..." diyerek isyan etti.

Haberlerin yayılması ve gündem olması sonrasında bir açıklama daha yapan Nur Bilen Yavuzer "Bizi değersizleştirmek, toplum önünde belki de küçük düşürmek için yapılan" ifadeleriyle iddialara tepki gösterdi.

Nur Bilen Yavuzer kocası ve Rachel Araz'ın kocası hakkındaki iddialara karşı hukuki yollara başvuracağını söyledi.

