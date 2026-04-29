Nuray Sayarı hamile: İkiz bebek beliyor

Ünlü astrolog Nuray Sayarı geçtiğimiz yıl ikinci kez nikah masasına oturmuştu. İki çocuk annesi Sayarı’nın düğünü magazin gündemine damga vurmuştu.

Nuray Sayarı'nın eşiyle arasında 15 yaş fark olduğu gündeme gelmiş astrolog iddiaları yalanlamıştı.

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, şimdi de ikiz bebek beklediğini duyurarak gündem oldu. Ahmet Destan ile evli olan 55 yaşında Nuray Sayarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu.

"KÜN FE YEKÜN" DİYEREK DUYURDU

Ünlü astrolog, "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah ol der ve olur. Kün fe yekün" diyerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı paylaştı.

DÜĞÜNÜ VE GELİNLİĞİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Nuray Sayarı, 15 Ağustos 2025 tarihinde Ahmet Destan ile hayatını birleştirmişti. O dönem sade bir tören yerine görkemli bir düğünü tercih eden Sayarı'nın iddialı ve kabarık gelinliği çok konuşulmuştu.

O dönem yaş farkı iddialarına da astrolog 'Ben 52, kocam 50 yaşında. Kadın erkekten büyük olursa zengin olur derler.' yanıtını vermişti.