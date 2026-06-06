Nurgül Yeşilçay bikinili pozlarıyla gündemde! 'Köyden koya'

Geçtiğimiz yıl İzmir'e yerleşen oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile geçtiğimiz günlerde Marmaris'te yaz sezonunu açmıştı.

Tatilin keyfini sürdüren ünlü oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkararak yorgunluk atıyor.

Yeşilçay, tatil sürecinde plajda ve teknede kamera karşısına geçerek poz vermeyi de ihmal etmedi.

Ünlü isim bikinili pozlarını peş peşe paylaşarak "Tek bikiniyle köyden koya konseptim" notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Yeşilçay'ın kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Bu nasıl güzellik', 'Harika gözüküyorsunuz', 'Sen her resimde çok güzelsin', 'Yazın kraliçesi' gibi yorumlar yapıldı.