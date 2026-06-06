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Nurgül Yeşilçay bikinili pozlarıyla gündemde! 'Köyden koya'

Marmaris'te yaz sezonunu açan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarına, "Tek bikiniyle köyden koya konseptim" notunu düştü. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Nurgül Yeşilçay bikinili pozlarıyla gündemde! 'Köyden koya'
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz yıl İzmir'e yerleşen oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile geçtiğimiz günlerde Marmaris'te yaz sezonunu açmıştı.

Tatilin keyfini sürdüren ünlü oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkararak yorgunluk atıyor.

Nurgül Yeşilçay bikinili pozlarıyla gündemde! Köyden koya 1

Yeşilçay, tatil sürecinde plajda ve teknede kamera karşısına geçerek poz vermeyi de ihmal etmedi.

Nurgül Yeşilçay bikinili pozlarıyla gündemde! Köyden koya 2

Ünlü isim bikinili pozlarını peş peşe paylaşarak "Tek bikiniyle köyden koya konseptim" notunu düştü.

Nurgül Yeşilçay bikinili pozlarıyla gündemde! Köyden koya 3

YORUM YAĞDI

Yeşilçay'ın kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Nurgül Yeşilçay bikinili pozlarıyla gündemde! Köyden koya 4

Ünlü isme sosyal medyada; 'Bu nasıl güzellik', 'Harika gözüküyorsunuz', 'Sen her resimde çok güzelsin', 'Yazın kraliçesi' gibi yorumlar yapıldı.

Nurgül Yeşilçay bikinili pozlarıyla gündemde! Köyden koya 5

Nurgül Yeşilçay bikinili pozlarıyla gündemde! Köyden koya 6

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Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay
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