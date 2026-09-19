Serenay Sarıkaya özel gece için hazırlandı! İddialı tarzı tam not aldı

"Kimler Geldi Kimler Geçti", "Aile", "Şahmaran", "Medcezir" gibi dizilerde rol alan ve kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu yeni sezon öncesi, kariyerinde yeni iş birliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dünya saat markası Richard Mille'in ilk Türk global marka elçisi olan Serenay Sarıkaya'ya özel Kız Kulesi'nde etkinlik düzenlendi. İstanbul'un gözde yapılarından olan kule gün boyu ziyaretçilere kapatıldı.

Marka için özel olarak hazırlanan Serenay Sarıkaya etkinlikte; vücudu saran, korse formlu üst tasarıma sahip, kolsuz, siyah deri görünümlü mini bir elbise giymeyi tercih etti.

TAM NOT ALDI

Çapraz kesimli ve metal çıtçıt detaylı yüksek yırtmacıyla iddialı görünüm yakalayan Sarıkaya cesur seçimiyle takipçilerinden yine tam not aldı.