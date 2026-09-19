MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Serenay Sarıkaya özel gece için hazırlandı! İddialı tarzı tam not aldı

Son olarak Aile dizisinde hayat verdiği 'Devin' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şimdi de lüks bir markanın yüzü oldu. Marka daveti için özel olarak hazırlanan Serenay Sarıkaya iddailı tarzıyla yine tam not almayı başardı.

Serenay Sarıkaya özel gece için hazırlandı! İddialı tarzı tam not aldı
Öznur Yaslı İkier

"Kimler Geldi Kimler Geçti", "Aile", "Şahmaran", "Medcezir" gibi dizilerde rol alan ve kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu yeni sezon öncesi, kariyerinde yeni iş birliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Serenay Sarıkaya özel gece için hazırlandı! İddialı tarzı tam not aldı 1

Dünya saat markası Richard Mille'in ilk Türk global marka elçisi olan Serenay Sarıkaya'ya özel Kız Kulesi'nde etkinlik düzenlendi. İstanbul'un gözde yapılarından olan kule gün boyu ziyaretçilere kapatıldı.

Serenay Sarıkaya özel gece için hazırlandı! İddialı tarzı tam not aldı 2

Marka için özel olarak hazırlanan Serenay Sarıkaya etkinlikte; vücudu saran, korse formlu üst tasarıma sahip, kolsuz, siyah deri görünümlü mini bir elbise giymeyi tercih etti.

Serenay Sarıkaya özel gece için hazırlandı! İddialı tarzı tam not aldı 3

TAM NOT ALDI
Çapraz kesimli ve metal çıtçıt detaylı yüksek yırtmacıyla iddialı görünüm yakalayan Sarıkaya cesur seçimiyle takipçilerinden yine tam not aldı.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nusret sektör değiştirdi! Rotayı oraya çevirdi: 'Paraya para demeyecek'Nusret sektör değiştirdi! Rotayı oraya çevirdi: 'Paraya para demeyecek'
Yeni sezonun ardından TT oldu! ''Kimse kalmamış'' Yeni sezonun ardından TT oldu! ''Kimse kalmamış''

Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı

Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı

F.Bahçe için ortalığı karıştıran olay! Yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim bile belli

F.Bahçe için ortalığı karıştıran olay! Yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim bile belli

Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş hakkında adli kontrol talebi

Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş hakkında adli kontrol talebi

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Çalışma hayatında yeni dönem sinyali! Bakan Şimşek açıkladı

Çalışma hayatında yeni dönem sinyali! Bakan Şimşek açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.