O da lahmacun ve kebap yiyormuş... Miss Turkey güzeli Şevval Şahin fit kalma sırrını verdi

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bu defa fit kalma sırrını verdi. Hamburger, lahmacun ve kebap yediğini söyleyen Şahin olayın beslenmede değil porsiyonları küçük tutmakta olduğunu dile getirdi.

Öznur Yaslı İkier

Özel hayatı, lüks yaşantısı ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Miss Turkey güzeli Şevval Şahin şimdi de fit kalmanın sırrını vererek dikkatleri üzerine çekti.

Bir etkinlikte görüntülenen Şevval Şahin "Kendime gerçekten iyi bakıyorum" diyerek neler yaptığını tek tek anlattı. Şahin; 'Çok iyi beslendiğimi söyleyemem, istediğimi yiyorum. Hamburger, lahmacun ve kebap yerim tabii ki ama porsiyonlarım büyük değil. Azar azar yiyorum.' dedi.

O da lahmacun ve kebap yiyormuş... Miss Turkey güzeli Şevval Şahin fit kalma sırrını verdi 1

Sporuna özen gösterdiğini de sözlerine ekleyen Miss Turkey güzeli 'Çoğu şey genetik' diyerek sözlerini noktaladı.

O da lahmacun ve kebap yiyormuş... Miss Turkey güzeli Şevval Şahin fit kalma sırrını verdi 2

Miss Turkey güzeli Şahin, 1 yıldır iş insanı Burak Ateş ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor.

O da lahmacun ve kebap yiyormuş... Miss Turkey güzeli Şevval Şahin fit kalma sırrını verdi 3

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 13 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir Türk model ve sosyal medya fenomenidir. Aslen Sivaslı bir baba ve Azerbaycan kökenli bir annenin kızıdır.

