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O Ses Türkiye'nin şampiyonu olarak hafızalara kazındı! Pavarotti Hasan 9 ayda 40 kilo verdi! Son hali gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.01.2025 08:27
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Şimdilerde yeniden başlayacak olan O Ses Türkiye'nin eski şampiyonu Hasan Doğru güçlü sesi, sempatik tavırları ve samimi halleri ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı. 2014 yılında şampiyon olan Hasan Doğru şimdi de son haliyle gündem oldu. Verdiği kilolarla dikkat çeken Pavarotti Hasan 9 ayda 40 kilo verdi.

O Ses Türkiye'nin şampiyonu olarak hafızalara kazındı! Pavarotti Hasan 9 ayda 40 kilo verdi! Son hali gündem oldu

Uzun bir aradan sonra yeniden izleyicisi ile buluşacak olan O Ses Türkiye için heyecanlı bekleyiş başladı. Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturacağı yarışma yine güçlü sesleri ortaya çıkaracak.

Yarışmanın 2014 şampiyonu Hasan Doğru son haliyle gündem oldu. O Ses Türkiye'ye güçlü sesi, sempatik tavırları ve samimi halleri ile damga vuran Hasan Doğru'ya Acun Ilıcalı 'Pavarotti Hasan' olarak sesleniyordu.

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Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Hasan Doğru şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çekti. 9 ay gibi bir sürede yaklaşık 40 kilo verdiği iddia edilen Hasan Doğru 115 kilodan 75 kiloya kadar düştü.

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Günden güne adeta eriyen Hasan Doğru'nun sosyal medyadaki son fotoğraflarına; 'Sana ne olmuş', 'başka biri olmuş', 'tanıyamadım' gibi yorumlar yapılıyor.

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HASAN DOĞRU KİMDİR?

Hasan Doğru, 4 Nisan 1987 yılında Zonguldak, Kozlu’da doğdu. Baba tarafından aslen Ordulu olduğu biliniyor. Liseden sonra Tiyatro Arın adlı grupta rol alıp, tiyatro sınavlarına çalışmaya başladı.

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Konservatuvar Tiyatro sınavlarını iki kere denedi ancak başarısız oldu. Daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı opera bölümünün açıldığını duyunca ilk denemesinde kazandı ve opera bölümünün ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından olmayı başardı.

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Doğru, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Doğru, ilk anda Gökhan Özoğuz'u ve Murat Boz'u döndürürken, şarkısının bitiminde ise Hadise ve Ebru Gündeş'i döndürmeyi başardı. Tüm jüriyi döndüren Doğru, Gökhan Özoğuz'un takımını seçti. Herkesin beğenisini almayı başaran Doğru, Ocak 2014'te O Ses Türkiye'nin şampiyonu olarak hafızalara kazındı.

Hasan Doğru'nun Son Hali Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Harika görünüyor!
Değişimi dikkat çekici.
Eski halini daha çok severdim.
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Hasan Doğru
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