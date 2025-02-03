O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da duyurdu

Acun Ilıcalı'nın sunduğu sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de, yeni sezon için gün sayıyor. Elemelerin yapıldığı programın geçtiğimiz günler jüri üyeleri de belli olmuştu.

Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin jüri koltuğuna oturacağı yeni sezonda Melike Şahin de sürpriz bir şekilde jüri kadrosuna dahil olmuştu.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Bir süredir merakla beklenen O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihine dair de bir bilgi yoktu. Yarışmayla ilgili beklenen açıklama sonunda Survivor 2025'te Murat Ceylan'dan geldi. Ceylan, O Ses Türkiye'nin 8 Şubat Cumartesi başlayacağını açıkladı.