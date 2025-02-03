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O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da duyurdu

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
03.02.2025 00:18
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Türkiye'nin sevilen ses yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye, bu yıl da birbirinden çok sevilen jüri üyeleriyle yeni sezona hazırlanıyor. Ne zaman başlayacağı merak edilen yarışmayla ilgili Murat Ceylan Survivor'da konuştu. Ceylan, yayın tarihi açıkladı. O Ses Türkiye ne zaman yayınlanacak?

O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da duyurdu

Acun Ilıcalı'nın sunduğu sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de, yeni sezon için gün sayıyor. Elemelerin yapıldığı programın geçtiğimiz günler jüri üyeleri de belli olmuştu.

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Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin jüri koltuğuna oturacağı yeni sezonda Melike Şahin de sürpriz bir şekilde jüri kadrosuna dahil olmuştu.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Bir süredir merakla beklenen O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihine dair de bir bilgi yoktu. Yarışmayla ilgili beklenen açıklama sonunda Survivor 2025'te Murat Ceylan'dan geldi. Ceylan, O Ses Türkiye'nin 8 Şubat Cumartesi başlayacağını açıkladı.

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Çekimler başladı ilk görüntüler sızdı! Melike Şahin de görüldü... Çekimler başladı ilk görüntüler sızdı! Melike Şahin de görüldü...
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye
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