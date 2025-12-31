MAGAZİN

O Ses Türkiye sahnesinde Yade Arayıcı rüzgarı! Yade Arayıcı kimdir, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Güller ve Günahlar dizisinde hayat verdiği 'Kader' karakteriyle beğeni toplayan çocuk oyuncu Yade Arayıcı şimdi de O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine damga vurdu. Performansıyla dikkat çeken Arayıcı'nın kaç yaşında olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisiyle adından söz ettiren çocuk oyuncu Yade Arayıcı şimdi de O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine damga vurdu.

Dizideki rol arkadaşları Mine Akdin ve Beren Gençalp ile sahne alan Yade Arayıcı sempatik tavırlarıyla beğeni topladı. Arayıcı'nın sahnedeki performansı izleyenlerden tam not aldı.

Yade Arayıcı için sosyal medyada; 'çok tatlı', 'yine harika', 'bu kız çok sempatik' gibi yorumlar yapıldı.

YADE ARAYICI KİMDİR?

Reklam filmleriyle oyunculuğa adım atan Yade Arayıcı, 2017 İstanbul doğumludur. 8 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında yer aldığı dizide Tanem karakterini canlandırdı.

Arayıcı, şu sıralar Güller ve Günahlar dizisinde Kader adlı çocuk karakterle izleyici karşısına çıkıyor.

O Ses Türkiye Güller ve Günahlar Yade Arayıcı
