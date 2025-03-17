MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'nın tarzına yorum yağdı! "Eteğe kumaş yetmemiş"

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'nın tarzına yorum yağdı! "Eteğe kumaş yetmemiş"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2025 09:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'nin sunucusu Saadet Özsırkıntı tarzıyla sosyal medyada dikkat çekti.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'nın tarzına yorum yağdı! "Eteğe kumaş yetmemiş"

O Ses Türkiye ekranlara döner dönmez gündem oldu. Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in jüri olduğu yarışmanın suncusu da merak ediliyor.

Yıllar sonra ekranlara dönen O Ses Türkiye'de kulis sunuculuğunu yapan Saadet Özsırkıntı sosyal medyayı aktif kullanıyor.

3
Sosyal medyada son olarak mini eteği ve ceketiyle pozlarını paylaşan sunucunun tarzı takipçilerini ikiye böldü.

Güzel sunucuyu kimi çok beğendi kimi ise eteğin tasarımını eleştirdi. Saadet Özsırkıntı'nın tarzını görenler "Tasarım çirkin", Eteğe kumaş yetmemiş", Sen güzelsin ama tasarım olmamış" yorumları geldi.

1

SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

Aslen Adanalı olan Saadet Özsırkıntı, 1990 yılında dünyaya geldi. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim gördükten sonra dil eğitimi için İngiltere’ye gitti ve bir süre orada yaşadı. İlk olarak oynadığı reklam filminde yer alan güzel sunucu, ardından TV8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programıyla ekran karşısına çıkmaya başladı.

2

2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu. 2019 yılında yine Survivor yarışmasında sunucu olarak görev yaptı. Saadet Özsırkıntı ayrıca Survivor Panorama programlarında da moderatör olarak görev aldı. Şimdilerde ise O Ses Türkiye'de sunucu olarak görev alıyor.

Mynet Anket Saadet Özsırkıntı'nın Tarzı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Çok güzel olmuş
Orta karar, bazı detaylar hoş değil.
Bu kombini beğenmedim
Bu anket 11 saat 36 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Mynet'in Sesi
Annem Ankara reytinglere yenildi! İşte final tarihiAnnem Ankara reytinglere yenildi! İşte final tarihi
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta isimle evliydi: "Yarım asırlık eşimi kaybettim"Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta isimle evliydi: "Yarım asırlık eşimi kaybettim"
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İftara dakikalar vardı... Baba ve oğlunun kahreden sonu!

İftara dakikalar vardı... Baba ve oğlunun kahreden sonu!

Türkiye tüm ülkeleri sollayıp 1. oldu!

Türkiye tüm ülkeleri sollayıp 1. oldu!

ATM'den para çekenler dikkat! Yeniden değişiyor... Tarih netleşiyor

ATM'den para çekenler dikkat! Yeniden değişiyor... Tarih netleşiyor

Hakim Nazım Bal evinin banyosunda asılı halde bulundu

Hakim Nazım Bal evinin banyosunda asılı halde bulundu

Yeşilçam'ın kötü adamı vasiyetini açıkladı: "Öldükten sonra neyim varsa..."

Yeşilçam'ın kötü adamı vasiyetini açıkladı: "Öldükten sonra neyim varsa..."

Samsunspor Başkanı'ndan olay sözler! "Tüm Türkiye'ye söylüyorum..."

Samsunspor Başkanı'ndan olay sözler! "Tüm Türkiye'ye söylüyorum..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.