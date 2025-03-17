O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'nın tarzına yorum yağdı! "Eteğe kumaş yetmemiş"

O Ses Türkiye ekranlara döner dönmez gündem oldu. Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in jüri olduğu yarışmanın suncusu da merak ediliyor.

Yıllar sonra ekranlara dönen O Ses Türkiye'de kulis sunuculuğunu yapan Saadet Özsırkıntı sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Sosyal medyada son olarak mini eteği ve ceketiyle pozlarını paylaşan sunucunun tarzı takipçilerini ikiye böldü.

Güzel sunucuyu kimi çok beğendi kimi ise eteğin tasarımını eleştirdi. Saadet Özsırkıntı'nın tarzını görenler "Tasarım çirkin", Eteğe kumaş yetmemiş", Sen güzelsin ama tasarım olmamış" yorumları geldi.

SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

Aslen Adanalı olan Saadet Özsırkıntı, 1990 yılında dünyaya geldi. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim gördükten sonra dil eğitimi için İngiltere’ye gitti ve bir süre orada yaşadı. İlk olarak oynadığı reklam filminde yer alan güzel sunucu, ardından TV8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programıyla ekran karşısına çıkmaya başladı.

2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu. 2019 yılında yine Survivor yarışmasında sunucu olarak görev yaptı. Saadet Özsırkıntı ayrıca Survivor Panorama programlarında da moderatör olarak görev aldı. Şimdilerde ise O Ses Türkiye'de sunucu olarak görev alıyor.