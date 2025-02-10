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  4. O Ses Türkiye'ye damga vuran Funda Kayacık fenomen çıktı! Takipçi sayısı dikkat çekti

O Ses Türkiye'ye damga vuran Funda Kayacık fenomen çıktı! Takipçi sayısı dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.02.2025 08:54
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O Ses Türkiye 2025 iddialı bir başlangıç yaptı. O Ses Türkiye yarışmasında öne çıkan yarışmacılardan biri de Funda Kayacık oldu. Funda Kayacık sosyal medya fenomeni çıktı.

O Ses Türkiye'ye damga vuran Funda Kayacık fenomen çıktı! Takipçi sayısı dikkat çekti

Melike Şahin'in jüri olarak katıldığı O Ses Türkiye ilk bölümüyle büyük bir ilgiyle karşılandı. Reytinglerde zirveyi gören yarışma programı sosyal medyada da çok konuşuldu.

Programın ilk bölümünde en dikkat çeken isimlerden biri Funda Kayacık oldu. Kendine özgü sesiyle izleyenleri adeta büyüleyen Kayacık, dublaj sanatçısı çıktı. Kayacık, yaptığı dublajla sadece yeteneğini değil, izleyicilerin hayranlıkla izlediği bir performans sergiledi.

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O Ses Türkiye sunucusu süper minili seçimiyle seyirciden tam not aldı O Ses Türkiye sunucusu süper minili seçimiyle seyirciden tam not aldı

Funda Kayacık, dublaj sanatçısı olduğunu açıkladıktan sonra bir detay daha ortaya çıktı. Sosyal medyada fenomeni olan Kayacık paylaşımlarıyla beğeni topladı. Fenomen ismin takipçi sayısı da artarak 270 binlere çıktı.

Takipçi sayısı da hızla artan fenomen daha sonra heyecanlandığı için yayında kendini tam anlatamadığı ifade etti.

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Kayacık, programda jüri üyeliği için tercihini Beyazıt Öztürk’ten yana kullandı.

Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye
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