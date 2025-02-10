O Ses Türkiye'ye damga vuran Funda Kayacık fenomen çıktı! Takipçi sayısı dikkat çekti

Melike Şahin'in jüri olarak katıldığı O Ses Türkiye ilk bölümüyle büyük bir ilgiyle karşılandı. Reytinglerde zirveyi gören yarışma programı sosyal medyada da çok konuşuldu.

Programın ilk bölümünde en dikkat çeken isimlerden biri Funda Kayacık oldu. Kendine özgü sesiyle izleyenleri adeta büyüleyen Kayacık, dublaj sanatçısı çıktı. Kayacık, yaptığı dublajla sadece yeteneğini değil, izleyicilerin hayranlıkla izlediği bir performans sergiledi.

Funda Kayacık, dublaj sanatçısı olduğunu açıkladıktan sonra bir detay daha ortaya çıktı. Sosyal medyada fenomeni olan Kayacık paylaşımlarıyla beğeni topladı. Fenomen ismin takipçi sayısı da artarak 270 binlere çıktı.

Takipçi sayısı da hızla artan fenomen daha sonra heyecanlandığı için yayında kendini tam anlatamadığı ifade etti.

Kayacık, programda jüri üyeliği için tercihini Beyazıt Öztürk’ten yana kullandı.