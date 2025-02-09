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O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı tarzıyla beğeni topladı! "Çok zarifsin"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.02.2025 07:51
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O Ses Türkiye’nin yeni sezonu, hem jürideki büyük değişiklikle hem de sunucu detayıyla başladı. Acun Ilıcalı sunucu olarak yer almazken Saadet Özsırkıntı sunucu olarak yarışmaya devam ediyor. Güzel sunucu ilk bölümden dikkat çeken tarzıyla da izleyicileri mest etti.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı tarzıyla beğeni topladı! "Çok zarifsin"

O Ses Türkiye, 2025 sezonuyla ekranlara geri döndü! Bu sezon, Murat Boz yerine, Melike Şahin gibi yeni dönemin en sevilen şarkıcılarından biri jüri koltuğuna oturdu.

Hadise, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk'ün de yer aldığı O Ses Türkiye'nin 8 Şubat 2025 akşamı yayımlanan ilk bölümü büyük ilgi gördü.

Acun Ilıcalı'nın bu sezon sunucu olmayacağı açıklanırken, programın sunuculuğunu arka planda yine Saadet Özsırkıntı üstlendi.

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Melike Şahin sosyal medyayı salladı! "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları..." Melike Şahin sosyal medyayı salladı! "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları..."

Özsırkıntı, şıklığı ve zarafetiyle sosyal medyada büyük ilgi topladı. Süper mini siyah bir elbise tercih eden güzel sunucu, tarzı ve güzelliğiyle izleyicilerden tam not aldı.

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Sosyal medyada Saadet Özsırkıntı'nın şıklığına dair yapılan yorumlar, "Çok zarifsin", "Yakıyorsun", "Göğüs kısmındaki yaparka detayı şahane" gibi övgülerle doldu.

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O SES TÜRKİYE SUNUCUSU SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

Saadet Özsırkıntı, 1990 doğumu ve aslen Adanalı. Özsırkıntı, Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim aldı.

Dil eğitimi için İngiltere'ye gitti, bir süre yaşantısını orada sürdürdü. İlk olarak reklam projeleriyle tanınan güzel sunucu daha sonra Tv8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi. Survivor’da backstage sunuculuğu yapan Saadet Özsırkıntı yeni dönemde O Ses Türkiye‘nin sunuculuğunu üstlendi.

Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı
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