O Ses Türkiye Yılbaşı görüntüleri sızdı! Hadise, Ava Yaman'ın gölgesinde kaldı

Başrolünde Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe ve Burak Yörük'ün yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisiyle oldukça popüler olan Ava Yaman O Ses Türkiye Yılbaşı'na katıldı.

O Ses Türkiye Yılbaşı çekimlerinin görüntüleri ise X'te sızdı. En çok ise Ava Yaman'ın kırmızı elbisesiyle hali ve Hadise ile söylediği şarkı dikkat çekti.

Sosyal medyada Ava Yaman'ın o anları büyük beğeni aldı. Ava Yaman fanları "Hadise'nin sesini bile bastırmış", "Muazzam bir doğallık ve yetenek", "Hadise gölgede kaldı", "Ava’nın ışığı yanında Hadise sönük kalmış" yorumları yapıldı.

AVA YAMAN KAÇ YAŞINDA?

Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen İstanbullu olan genç oyuncu, eğitimine devam ederken aynı zamanda profesyonel oyunculuk kariyerini sürdürüyor.



Taşacak Bu Deniz dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Yaman, kısa sürede ekranların yükselen yıldızları arasına girmeyi başardı.