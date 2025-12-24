MAGAZİN

O Ses Türkiye Yılbaşı görüntüleri sızdı! Hadise, Ava Yaman'ın gölgesinde kaldı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekimleri tüm hızıyla devam ederken sosyal medya X'te görüntüler de sızdı. En çok ise Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın Hadise ile şarkı söylediği anlar konuşuldu.

Başrolünde Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe ve Burak Yörük'ün yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisiyle oldukça popüler olan Ava Yaman O Ses Türkiye Yılbaşı'na katıldı.

O Ses Türkiye Yılbaşı çekimlerinin görüntüleri ise X'te sızdı. En çok ise Ava Yaman'ın kırmızı elbisesiyle hali ve Hadise ile söylediği şarkı dikkat çekti.

O Ses Türkiye Yılbaşı görüntüleri sızdı! Hadise, Ava Yaman ın gölgesinde kaldı 1

Sosyal medyada Ava Yaman'ın o anları büyük beğeni aldı. Ava Yaman fanları "Hadise'nin sesini bile bastırmış", "Muazzam bir doğallık ve yetenek", "Hadise gölgede kaldı", "Ava’nın ışığı yanında Hadise sönük kalmış" yorumları yapıldı.

O Ses Türkiye Yılbaşı görüntüleri sızdı! Hadise, Ava Yaman ın gölgesinde kaldı 2

AVA YAMAN KAÇ YAŞINDA?

Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen İstanbullu olan genç oyuncu, eğitimine devam ederken aynı zamanda profesyonel oyunculuk kariyerini sürdürüyor.

O Ses Türkiye Yılbaşı görüntüleri sızdı! Hadise, Ava Yaman ın gölgesinde kaldı 3
Taşacak Bu Deniz dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Yaman, kısa sürede ekranların yükselen yıldızları arasına girmeyi başardı.

