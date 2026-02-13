MAGAZİN

Eylül Lize Kandemir galaya damga vurdu! Derin yırtmacıyla bakana bir daha baktırdı

Orhan Pamuk’un aynı adlı eserinden uyarlanan Netflix yapımı Masumiyet Müzesi dizisinin başrolü Eylül Lize Kandemir dizisinin galasına iddialı tarzıyla damga vurdu. Saçı, makyajı ve derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çeken Kandemir bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Eylül Lize Kandemir galaya damga vurdu! Derin yırtmacıyla bakana bir daha baktırdı
Öznur Yaslı İkier

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un kült romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi dizisinin başrolü Eylül Lize Kandemir projenin galasına şıklığıyla damga vurdu.

Selahattin Paşalı ile başrolü paylaşan Eylül Lize Kandemir iddialı tarzı ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Eylül Lize Kandemir galaya damga vurdu! Derin yırtmacıyla bakana bir daha baktırdı 1

TAM NOT ALDI

Eylül Lize Kandemir'in dantel detaylı ve derin yırtmaçlı elbisesi takipçilerinden tam not aldı.

Eylül Lize Kandemir galaya damga vurdu! Derin yırtmacıyla bakana bir daha baktırdı 2

Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'başka bir aurası var', 'güzel kız' gibi yorumlar yapıldı.

Eylül Lize Kandemir galaya damga vurdu! Derin yırtmacıyla bakana bir daha baktırdı 3

