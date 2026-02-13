Eylül Lize Kandemir galaya damga vurdu! Derin yırtmacıyla bakana bir daha baktırdı

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un kült romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi dizisinin başrolü Eylül Lize Kandemir projenin galasına şıklığıyla damga vurdu.
Selahattin Paşalı ile başrolü paylaşan Eylül Lize Kandemir iddialı tarzı ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Eylül Lize Kandemir'in dantel detaylı ve derin yırtmaçlı elbisesi takipçilerinden tam not aldı.
Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'başka bir aurası var', 'güzel kız' gibi yorumlar yapıldı.
