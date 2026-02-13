Baştan aşağı transparan! Hailey Bieber galaya damga vurdu! Önü ayrı arkası ayrı olay...

Hailey Bieber, Avustralya'nın Sidney şehrinde yapılan Uğultulu Tepeler' (Wuthering Heights) filminin galasında boy gösterdi. Gece için şeffaf bir dantel kıyafet tercih eden Bieber, galanın en dikkat çeken ismi olmayı başardı.

Filmin bugüne kadar yapılan galalarında hep ön planda olan başrol oyuncusu Margot Robbie bile, bu defa Hailey Bieber'ın gölgesinde kaldı.

Justin Bieber'ın model eşi Hailey Bieber, kendi güzellik markasının yeni lansmanına katılmak için ABD'den Avustralya'da bulunuyordu.

Baştan aşağı transparan elbise seçen Hailey Bieber geceden pozlarıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bieber'ın elbisesi fazlasıyla iddialı bulundu.