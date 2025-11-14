O Ses Türkiye Yılbaşı'nda kimler olacak? Acun Ilıcalı açıklamasıyla heyecanlandırdı

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bu yıl da ekranların en çok beklenen eğlence programlarından biri olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü isimlerin sahne performansları, sürpriz düetler ve renkli anlarla dolu yılbaşı özel bölümü merak ediliyor.

O Ses Yılbaşı'nda kimler olacak, jüriye yer alan ünlüler kim merak edilirken Acun Ilıcalı'dan heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Yarışacak ünlülere dair açıklamada bulunmayan Acun Ilıcalı şunları söyledi:

"İnşallah güzel bir yılbaşı geçireceğiz. Yaklaşık 10 yıldır yılbaşına lider giriyoruz bizim için gurur. İnşallah sürprizlerimiz de olur. Orada da çok güzel şeyler hazırladık. Elimizden geleni yaptık takdir seyircilerin."