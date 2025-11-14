MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

O Ses Türkiye Yılbaşı'nda kimler olacak? Acun Ilıcalı açıklamasıyla heyecanlandırdı

Yılbaşı heyecanı yavaş yavaş başladı. Her yılbaşında merakla beklenen O Ses Türkiye'nin jürisi, ünlü konukları merak edildi. Acun Ilıcalı'nın O Ses Yılbaşı açıklaması heyecan yarattı.

O Ses Türkiye Yılbaşı'nda kimler olacak? Acun Ilıcalı açıklamasıyla heyecanlandırdı

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bu yıl da ekranların en çok beklenen eğlence programlarından biri olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü isimlerin sahne performansları, sürpriz düetler ve renkli anlarla dolu yılbaşı özel bölümü merak ediliyor.

O Ses Yılbaşı'nda kimler olacak, jüriye yer alan ünlüler kim merak edilirken Acun Ilıcalı'dan heyecanlandıran bir açıklama geldi.

O Ses Türkiye Yılbaşı nda kimler olacak? Acun Ilıcalı açıklamasıyla heyecanlandırdı 1

Yarışacak ünlülere dair açıklamada bulunmayan Acun Ilıcalı şunları söyledi:

"İnşallah güzel bir yılbaşı geçireceğiz. Yaklaşık 10 yıldır yılbaşına lider giriyoruz bizim için gurur. İnşallah sürprizlerimiz de olur. Orada da çok güzel şeyler hazırladık. Elimizden geleni yaptık takdir seyircilerin."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vasiyeti ortaya çıktı! Duygulandıran istek...Vasiyeti ortaya çıktı! Duygulandıran istek...
Somer Şef yeni aşkıyla el ele yakalandı! Genç sevgilisiyle pozları gündem olmuştuSomer Şef yeni aşkıyla el ele yakalandı! Genç sevgilisiyle pozları gündem olmuştu

Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye yılbaşı konukları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.