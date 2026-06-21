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Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş evlendi! Survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı

İki kez Survivor şampiyonu olan Ogeday Girişken, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Yumrutaş ile dünyaevine girdi. Çiftin düğününe Survivor'dan yakın arkadaşları da katılırken, sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş evlendi! Survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı

Survivor yarışmasındaki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ogeday Girişken, uzun süredir birlikte olduğu Zeynep Yumrutaş ile evlendi.

Sade ve samimi bir atmosferde gerçekleşen düğün töreninde çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş evlendi! Survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı 1

Ogeday Girişken'i en özel gününde Survivor'dan yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş evlendi! Survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı 2

Düğüne katılan isimler arasında Anıl Berk Baki, Avatar Atakan, Seda ve Damla dikkat çekti. Eski yarışmacıların bir araya geldiği düğünde renkli ve duygusal anlar yaşandı.

Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş evlendi! Survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı 3

Ogeday Girişken ile Zeynep Yumrutaş'ın düğününden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş evlendi! Survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı 4

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Ogeday Girişken
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