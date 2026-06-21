Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş evlendi! Survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı

Survivor yarışmasındaki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ogeday Girişken, uzun süredir birlikte olduğu Zeynep Yumrutaş ile evlendi.

Sade ve samimi bir atmosferde gerçekleşen düğün töreninde çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Ogeday Girişken'i en özel gününde Survivor'dan yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Düğüne katılan isimler arasında Anıl Berk Baki, Avatar Atakan, Seda ve Damla dikkat çekti. Eski yarışmacıların bir araya geldiği düğünde renkli ve duygusal anlar yaşandı.

Ogeday Girişken ile Zeynep Yumrutaş'ın düğününden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.