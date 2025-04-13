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Oğlunun müstehcen filminde rol almıştı! Elizabeth Hurley derin dekoltesiyle olay oldu

Oğlunun çektiği filmde müstehcen sahnelerde oynadığı için çok eleştirilen Elizabeth Hurley 23 yaşındaki oğluyla katıldığı davette iddialı seçimiyle adından söz ettirdi. Hurley'ın yaşı yine gündem oldu.

Oğlunun müstehcen filminde rol almıştı! Elizabeth Hurley derin dekoltesiyle olay oldu
Kubra Akalın

Son dönemde oğlunun müstehcen filminde oynamasıyla adından söz ettiren Elizabeth Hurley yine gündemde.

Bir dönemin ünlü modeli Elizabeth Hurley, "Strictly Confidential" filminde müstehcen sahneleriyle dikkat çekti. İlk kez yönetmen koltuğuna oturan Damian Hurley'nin filminde annesinin müstehcen sahnelerini çekmesi çok eleştirildi.

Anne oğul eleştirileri umursamadan hayatlarına devam ediyor. Son olarak güzel oyuncu ve model, oğluyla bir davete katıldı.

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Elizabeth Hurley, muhteşem fiziğini ortaya çıkaran derin gümüş rengi parıltılı bir elbise giyerek iddialı bir göğüs dekoltesi tercih etti. Güzelliğiyle ve iddiasıyla adından söz ettiren oyuncuya "Kim der 59?", "Çok fit çok güzel" yorumları yapıldı.

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FİT OLMAK İÇİN BUNLARI YAPIYOR

Elizabeth Hurley fit görünümü için oldukça sağlıklı besleniyor. Oyuncu işlenmiş ve paketli gıdaları ağzına bile sürmüyor. Diyetisyen Cheryl Mussatto; aşırı tuz veya yağ içeren sağlıksız ürünlerin hızlı kilo alımına yol açtığı, bu tür gıdaların uzun süre tok kalmayı destekleyen lifleri içermediği konusunda uyarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elizabeth Hurley
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