MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Okan Bayülgen'in bu sözleri tepki çekti: "Sevişecek insan kalmadı!"

Melis İşiten ile Zaten Şov programına katılan Okan Bayülgen açıklamalarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Bayülgen 'Sevişecek insan kalmadı!' deyince sosyal medyada eleştiri aldı.

Okan Bayülgen'in bu sözleri tepki çekti: "Sevişecek insan kalmadı!"

Melis İşiten ile Zaten Şov programına katılan Okan Bayülgen yine açıklamalarıyla X'te en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Geçtiğimiz aylarda “Mercimeğe un koyanlardan hayır gelmez” gibi ilginç bir çıkışta bulunan Okan Bayülgen bu sefer de cinsellik konusunda ilginç bir yorumda bulundu.

"Biz 80'ler, 90'lar ve 2000'lerde çok seviştik. Şimdi sevişme kalmadı. Sevişilecek insan da kalmadı" diyen Okan Bayülgen konuşurken Melis İşiten gülme krizine girdi.

Okan Bayülgen in bu sözleri tepki çekti: "Sevişecek insan kalmadı!" 1

Bayülgen ise sözlerine devam ederen "Benim seviştiklerim ölmeye de başladı çok üzülüyorum o açıdan. Cenazelerine de gidemiyorum; ‘Bununla sevişmiş’ diyecekler, ayıp olacak" sözleriyle sosyal medyada tepki çekti.

Okan Bayülgen in bu sözleri tepki çekti: "Sevişecek insan kalmadı!" 2

Okan Bayülgen'in sözlerini duyanlar "Çok hadsiz", "Yaş geçince başına vurmuş", "Bu yaşta bu kadar seviyesizlik çok fazla", "Adamın yaşı geçiyor ama ergenliği asla" eleştirilerinde bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sette 'zorbalık ve taciz' krizi! Şoke eden iddiaSette 'zorbalık ve taciz' krizi! Şoke eden iddia
Saatler sürdü! Seksi model yine yaptı yapacağını...Saatler sürdü! Seksi model yine yaptı yapacağını...

Anahtar Kelimeler:
Okan Bayülgen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.