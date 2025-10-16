Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile barıştı! El ele görüntülendiler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve modacı Nihan Akkuş, 2007 yılında nikâh masasına oturmuş, 2009’da da oğulları Ali Yiğit’i kucaklarına almıştı.

17 yıllık evlilik 2024 yılında resmen biten çift sık sık birlikte görüntü veriyordu.

Boşandıktan sonra birçok kez beraber görüntülenen Okan Buruk ve Nihan Akkuş, yaz tatiline de birlikte çıkmıştı. Zaman zaman Okan Buruk'un adı başka ünlü isimlerle anılsa da bu iddialar hiçbir zaman resmiyet kazanmamıştı.

Okan Buruk ve Nihan Akkuş bu süreçte aşklarına bir şans daha verdi.

İkinci Sayfa'da yer alan habere göre Okan Buruk ve Nihan Akkuş barıştı. İkili el ele bir mekan çıkışı görüntülendi.

Nihan Akkuş'un mutlu hali gözlerden kaçmazken Buruk ise sorulara yanıt vermedi.