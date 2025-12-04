MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

OKOS, ilk albümü Kafası Atık’ı 5 Aralık’ta yayımlıyor

Alternatif rock’ın yeni isimlerinden OKOS, iki teklinin ardından ilk albümü Kafası Atık’ı 5 Aralık’ta Tırpan Records etiketiyle yayımlıyor.

OKOS, ilk albümü Kafası Atık’ı 5 Aralık’ta yayımlıyor

OKOS'un ilk albümü Kafası Atık için geri sayım başladı. Albüm, içsel çatışma ve varoluş, otoriteye itiraz ve yalnızlık ile yol arayışı gibi üç ana tema etrafında şekilleniyor.

Talha Çelik'in prodüktörlüğünü üstlendiği albümün kayıtları Stüdyo No5'te Deniz Ağan ve Ozan Çanak tarafından gerçekleştirildi. Mix ve mastering süreci yine Ozan Çanak’a ait. Albümün görsel tasarımlarını ise Alex Malakmadze hazırladı.

OKOS, ilk albümü Kafası Atık’ı 5 Aralık’ta yayımlıyor 1

Adalet ve Senden Daha İyisi Var ile albümün tonuna dair ilk ipuçlarını paylaşan OKOS, Kafası Atık’ta sakin ve sert uçlar arasında dolaşan, doğrudan bir rock çizgisi kuruyor. Albüm; karanlık duygularla umuda tutunan anları yan yana getiriyor ve sade ama net bir sesle ilerliyor.

OKOS Hakkında
OKOS, Özer Öcek (Gitar) ve Anıl Yüksel’in (Vokal) üniversite yıllarında kendi şarkılarını yapmaya başlamasıyla kuruldu. Sidar Gökçe (Davul) ve Metin Emre Yelis’in (Bas Gitar) katılmasıyla bugünkü halini aldı.

2024 yılında Başına Gelecek Var ve Güneş teklileriyle ilk kez dinleyicilerin karşısına çıkan grup, 2025 yılında da Adalet ve Senden Daha İyisi Var teklileriyle ilk albümlerinin ateşini yaktı. Zamanın getirdiği karamsarlığı, umuda tutunan bir enerjiyle anlatan albümde alternative, post-punk, grunge, indie gibi birçok rock türüne ait ezgileri duymak mümkün.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evlilik iddiası sonrası sevgillisi merak edildi!Evlilik iddiası sonrası sevgillisi merak edildi!
Makyajsız halini paylaştı! Rekor beğeni...Makyajsız halini paylaştı! Rekor beğeni...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Müzik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.