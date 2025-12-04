OKOS, ilk albümü Kafası Atık’ı 5 Aralık’ta yayımlıyor

OKOS'un ilk albümü Kafası Atık için geri sayım başladı. Albüm, içsel çatışma ve varoluş, otoriteye itiraz ve yalnızlık ile yol arayışı gibi üç ana tema etrafında şekilleniyor.

Talha Çelik'in prodüktörlüğünü üstlendiği albümün kayıtları Stüdyo No5'te Deniz Ağan ve Ozan Çanak tarafından gerçekleştirildi. Mix ve mastering süreci yine Ozan Çanak’a ait. Albümün görsel tasarımlarını ise Alex Malakmadze hazırladı.

Adalet ve Senden Daha İyisi Var ile albümün tonuna dair ilk ipuçlarını paylaşan OKOS, Kafası Atık’ta sakin ve sert uçlar arasında dolaşan, doğrudan bir rock çizgisi kuruyor. Albüm; karanlık duygularla umuda tutunan anları yan yana getiriyor ve sade ama net bir sesle ilerliyor.

OKOS Hakkında

OKOS, Özer Öcek (Gitar) ve Anıl Yüksel’in (Vokal) üniversite yıllarında kendi şarkılarını yapmaya başlamasıyla kuruldu. Sidar Gökçe (Davul) ve Metin Emre Yelis’in (Bas Gitar) katılmasıyla bugünkü halini aldı.

2024 yılında Başına Gelecek Var ve Güneş teklileriyle ilk kez dinleyicilerin karşısına çıkan grup, 2025 yılında da Adalet ve Senden Daha İyisi Var teklileriyle ilk albümlerinin ateşini yaktı. Zamanın getirdiği karamsarlığı, umuda tutunan bir enerjiyle anlatan albümde alternative, post-punk, grunge, indie gibi birçok rock türüne ait ezgileri duymak mümkün.