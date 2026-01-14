MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Oktay Kaynarca'dan açıklama: "Bizler devletini ve milletini seven insanlarız"

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp ifadesinin ardından bırakılan Oktay Kaynarca'dan yeni açıklama geldi. Uyuşturucu ile her zaman mücadele ettiğini söyleyen oyuncu bakın ne dedi.

Oktay Kaynarca'dan açıklama: "Bizler devletini ve milletini seven insanlarız"

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli dün gözaltına alındı. 2 kişi tutuklanırken, Kaynarca ve Müftüoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Oyuncu Oktay Kaynarca ikinci kez açıklama yayınladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum" diyen Kaynarca şu ifadeleri kullandı:

Oktay Kaynarca dan açıklama: "Bizler devletini ve milletini seven insanlarız" 1

"Zira Adli Tıp Kurumu’ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İfadesi ortaya çıktı! 'Fuhuş partileri' iddiasını duyunca... ''100 bin doları aldım'' diyerek anlattı İfadesi ortaya çıktı! 'Fuhuş partileri' iddiasını duyunca... ''100 bin doları aldım'' diyerek anlattı

Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın! Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zuhal Topal süper minisiyle poz verdi! "Gittikçe gençleşiyor"Zuhal Topal süper minisiyle poz verdi! "Gittikçe gençleşiyor"
11 yıl hapis istemi! Tanınmamak için adliyeye böyle geldi11 yıl hapis istemi! Tanınmamak için adliyeye böyle geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.