Oktay Kaynarca'dan açıklama: "Bizler devletini ve milletini seven insanlarız"

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli dün gözaltına alındı. 2 kişi tutuklanırken, Kaynarca ve Müftüoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Oyuncu Oktay Kaynarca ikinci kez açıklama yayınladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum" diyen Kaynarca şu ifadeleri kullandı:

"Zira Adli Tıp Kurumu’ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır.

Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın! Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak."