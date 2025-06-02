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Oktay Kaynarca'dan doğru yanıtı veremeyen yarışmacıya bomba tepki! "Al eve götür şimdi"

Kenan İmirzalıoğlu'ndan sonra Kim Milyoner Olmak İster sunucusu olan Oktay Kaynarca jokerlerini inatla kullanmayan ve soruya da yanlış cevap vererek elenen yarışmacıya verdiği tepkiyle dikkat çekti. O anlar sosyal medyada konuşuldu.

Oktay Kaynarca'dan doğru yanıtı veremeyen yarışmacıya bomba tepki! "Al eve götür şimdi"
Kubra Akalın

Pazar akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Oktay Kaynarca ve yarışmacı arasındaki diyalog dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yerine geçen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca soruyu bilemeyen yarışmacıya verdiği tepkiyle dikkat çekti.

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"Kümes hayvanlarının nesinden yararlanılmaz?" sorusuna "Tüyünden" yanıtını veren yarışmacı elendi. Yanlış cevapla yarışmaya veda eden yarışmacı, joker hakkını kullanmamayı tercih etti.

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Oktay Kaynarca ısrarla jokerlerini kullanmayan yarışmacıya "Jokerlere bak, al bunları da eve götür şimdi" diyerek sitem etti. Yarışmacı ise "Of! Gerçekten götüreyim" deyince Kaynarca "Bari bir tanesini kullansaydın" dedi.

O anlar sosyal medyada da eğlenceli anlar olarak konuşuldu.

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Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster
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