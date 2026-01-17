MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu testi negatif çıktı! ‘Alnım ak başım dik'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Oktay Kaynarca'nın test sonucu negatif çıktı. Test sonucunun ardından Oktay Kaynarca'dan açıklama geldi.

Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu testi negatif çıktı! ‘Alnım ak başım dik'
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kan, saç ve idrar örnekleri alınan 6 şüpheliyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, Burak Fahri Yön, Ayşe Tarım ve Şule Naz Öztürk'ün uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Oktay Kaynarca nın uyuşturucu testi negatif çıktı! ‘Alnım ak başım dik 1

Neda Şahin, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun sonuçları ise negatif çıktı. Oktay Kaynarca, test sonuçlarının çıkmasının ardından şu açıklamada bulundu:

Oktay Kaynarca nın uyuşturucu testi negatif çıktı! ‘Alnım ak başım dik 2

''Hayatım boyunca bana büyüklerimden miras kaldığı şekilde, onlardan öğrendiğim düsturla yaşamaya çalıştım. Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet; hayat yolculuğumun değişmez kavramları oldu. Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama bu raporla temize çıktı ve söz verip ‘merak etmeyin, alnım açık başım dik’ sözümü de ispat etmiş oldum.

‘Her şerden bir hayır çıkar’ sözünün ispatı ise, ilk günden itibaren koşulsuz şartsız yakınlarımın dışında, yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca destek gelmesi idi. Bu benim için çok onur verici, hayatımın geri kalanı için çok büyük bir motivasyon oldu. Hayatım boyunca insan biriktirmiş olmanın ödülünü bir kez daha almış oldum.

Bana bu gururu yaşatan siz milyonlarca vicdanlı insana sahip olmak benim için ödüllerin en büyüğüdür. Her birinize tek tek teşekkür etmeyi borç bilirim, hakkınızı helal edin. Kimsenin şüphesi olmasın ki, devletin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna olan desteğim ise sonuna kadar devam edecektir.

Sevgiler ve saygılarımla.''

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Phuket görüntüleri olay olmuştu! Belediye başkanı ile aşkını kabul etti Phuket görüntüleri olay olmuştu! Belediye başkanı ile aşkını kabul etti
Rüya Gibi dizisinde final çanları çalıyor! Şaşırtan değişiklikRüya Gibi dizisinde final çanları çalıyor! Şaşırtan değişiklik

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.