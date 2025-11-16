MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Oktay Kaynarca saçının protez olduğunu yorumuna çok sinirlendi!

Son dönemde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ekranda olan Oktay Kaynarca kendisine yapılan protez yorumuna dayanamadı. Kaynarca'nın yanıtı gündem oldu.

Oktay Kaynarca saçının protez olduğunu yorumuna çok sinirlendi!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuktan ayrılmasının ardından Oktay Kaynarca, Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu oldu. Milyoner'in ardından dizi projelerine ara veren ünlü oyuncunun ne zaman oyunculuğa döneceği merak ediliyor.

Oktay Kaynarca, “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın ardından yine ATV ekranlarına güçlü bir projeyle dönmeye hazırlanıyor. Sosyal medyada sık sık gündeme gelen Kaynarca son olarak yaptığı bir yorumla dikkat çekti.

Oktay Kaynarca saçının protez olduğunu yorumuna çok sinirlendi! 1

Bir kullanıcı, Kaynarca’nın saçlarının ön kısmının protez olduğunu iddia eden bir yorumda bulundu. Normalde takipçilerine çok sık cevap vermeyi tercih etmeyen Kaynarca bu yoruma çok kızdı.

Oktay Kaynarca saçının protez olduğunu yorumuna çok sinirlendi! 2

Kaynarca o yorum karşısında kullanıcıya "yalancının..." şeklinde bir cevap verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahaya mayoyla atlamıştı! Yeni mesleğiyle şaşırttıSahaya mayoyla atlamıştı! Yeni mesleğiyle şaşırttı
Kızılcık Şerbeti'nde vedalar sonrası kriz çıktı! Bomba göndermeKızılcık Şerbeti'nde vedalar sonrası kriz çıktı! Bomba gönderme

Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.