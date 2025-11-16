Oktay Kaynarca saçının protez olduğunu yorumuna çok sinirlendi!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuktan ayrılmasının ardından Oktay Kaynarca, Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu oldu. Milyoner'in ardından dizi projelerine ara veren ünlü oyuncunun ne zaman oyunculuğa döneceği merak ediliyor.

Oktay Kaynarca, “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın ardından yine ATV ekranlarına güçlü bir projeyle dönmeye hazırlanıyor. Sosyal medyada sık sık gündeme gelen Kaynarca son olarak yaptığı bir yorumla dikkat çekti.

Bir kullanıcı, Kaynarca’nın saçlarının ön kısmının protez olduğunu iddia eden bir yorumda bulundu. Normalde takipçilerine çok sık cevap vermeyi tercih etmeyen Kaynarca bu yoruma çok kızdı.

Kaynarca o yorum karşısında kullanıcıya "yalancının..." şeklinde bir cevap verdi.