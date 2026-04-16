Okul saldırılarına Hande Erçel'de kayıtsız kalamadı! 'Boğazım düğüm'

Tüm Türkiye iki gün üst üste Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılarla sarsıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir okulda 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda saldırı gerçekleşti.

Saldırıda 9 kişi öldü, 17 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşanan bu acı olaylara ünlü isimlerden de tepki gecikmedi. Konuya dair bir paylaşım da Hande Erçel'den geldi.

'BOĞAZIM DÜĞÜM'

Hande Erçel paylaşımında; “Ne denir artık bilmiyorum, boğazım düğüm. Başımız sağolsun.” ifadelerini kullandı.