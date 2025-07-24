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'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Harika Avcı'dan üzen haber! Gece yarısı hastaneye kaldırıldı

80'li yıllara damga vuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı'dan bir süredir haber alınamıyordu. Maddi sıkıntılar yaşadığı ve evinden çıkmadığı bilinen Harika Avcı'nın son yaptığı açıklamalarda 'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti. Avcı'dan üzen haber geldi.

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Harika Avcı'dan üzen haber! Gece yarısı hastaneye kaldırıldı
Öznur Yaslı İkier

Assolistlik yaptığı dönemdeki güzelliği ve şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı son dönemde yaşadığı maddi sıkıntılar ve sağlık sorunlarıyla gündemdeydi.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Harika Avcı'nın maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını bile ödeyemediği iddiaları gündeme gelmişti.

Ölümüm duyulacak dediği söylenmişti! Harika Avcı dan üzen haber! Gece yarısı hastaneye kaldırıldı 1

Ünlü sanatçının son yaptığı açıklamalarda "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz" dediği iddia edilmişti. İddianın sahibi ise Onur Akay'dı.

Ölümüm duyulacak dediği söylenmişti! Harika Avcı dan üzen haber! Gece yarısı hastaneye kaldırıldı 2

HASTANEYE KALDIRILDI

Onur Akay, Harika Avcı ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya attı. Akay, Harika Avcı'nın gece yarısı hastaneye kaldırıldığı şu sözlerle duyurdu;

''Aslında bu olay, "sessiz çığlık" gibi bir şey! Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 02.50’de hastaneye kaldırıldı. (stres, ekonomik zorluklar, psikolojik mücadeleler vb.) Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü… Şu an kendisine verilen serumun sihri bile işe yaramıyor ve hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Allah’ım yardımcısı olsun inşallah.''

Ölümüm duyulacak dediği söylenmişti! Harika Avcı dan üzen haber! Gece yarısı hastaneye kaldırıldı 3

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Anahtar Kelimeler:
Harika Avcı
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