Ölümünde ihmal mi var? Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Kritik 7 dakika...

Karadeniz müziği ile gönüllerde taht kuran Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde, Ramazan Bayramı için verdiği konser sırasında fenalaşarak yere düştü.

Sahnede kalp krizi geçiren Volkan Konak'a ilk yardıma koşan salondakiler oldu. Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini kapadı.

Acil tıp uzmanları kalp krizi geçiren pek çok kişinin zamanında doğru müdahale edilemediği için öldüğüne dikkat çekiyor.

Kalp krizinde ilk 7 dakikanın kritik olduğunu dile getiren Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği Başkanı Temel Kılınçlı, "Orada ilk yardım bilen bir kişi var ise hemen Volkan Konak'ın bilincini kontrol edip, solunumunu kontrol edip, dolaşımının olmadığından emin olduktan sonra yapay kalp masajına ve suni solunuma başlamalıydı. Böylece beyne gidecek olan oksijenli kanı sirkülasyonu, sağlamış olacaktı.

'YEDİNCİ DAKİKADAN SONRA...'

Kalp masajı suni solunum yapılmadığı sürece zaten yedinci dakikadan sonra beyin dokusu tamamen hasar almış olacak ve kişiye ne kadar kalp masajı yaparsanız yapın, kişi geri dönmeyecektir." diye konuştu.

Ntv'de yer alan habere göre; uzmanlar toplum içinde ilkyardım ve kalp masajı yapmayı bilenlerin sayısının çok düşük olduğuna da belirtiyor.

''İHMALİN OLDUĞU GÖZE ÇARPIYOR''

Türkiye'de ilkyardım yetersizliği nedeniyle yaşanan ölümleri önlemek için konser, gösteri gibi geniş kitlelerin bulunduğu organizasyonlarda acip tıp müdahalesi için uzman personel ve ambulans zorunlu. Ancak Volkan Konak'ın hayatını kaybettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki organizasyonda, bu konuda bir ihmalin olduğu göze çarpıyor.

''HAYATTA OLMA İHTİMALİ...''

Konser alanında sağlık ekiplerinin olmamasının büyük bir hata olduğunu söyleyen Kılınçlı, "Kıbrıs'taki organizasyonda sağlık ekiplerini göremiyoruz videoda. Olay yerinde, tedbir, sağlık tedbiri yapan ekiplerin olması gerekirdi. Volkan Konak'ın bugün hayatta olma ihtimali eğer doğru ve etkili bir ilkyardım, temel yaşam desteği ve tıbbi müdahale olsaydı oldukça yüksek olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.