Ömer Danış'tan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

57 yaşındaki sanatçı Ömer Danış, diyabet nedeniyle yoğun bakıma alındı. İstanbul’daki özel bir hastanede tedavisi süren Danış’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

'Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar' şarkısıyla tanınan 57 yaşındaki Ömer Danış’dan üzen haber geldi. Diyabet nedeniyle bir süredir tedavi gören şarkıcı Ömer Danış, İstanbul’da özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Şarkıcının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sevenlerinin son sağlık durumunu merak ettiği Danış'ın Instagram hesabından bir paylaşım daha geldi.

Hastanede tedavisi devam eden şarkıcıyla ilgili yayımlanan son mesajda; ''Kıymetli dostlar, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ömer Bey'in kanı toparladı, değerleri yükselmeye başladı. Tedavisi devam ediyor, doktorlarımız yakından takip ediyor. Şu an için kan ihtiyacı kalmamıştır. İhtiyaç olması halinde tekrar paylaşım yapacağız. Kan vermek için gelip çeşitli sebeplerle veremeyen ama desteğini, iyi niyetini ve dualarını esirgemeyen herkese ayrıca teşekkür ederim. İlginiz bizim için çok kıymetli sağ olun var olun'' ifadelerine yer verildi.

Danış'a takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

