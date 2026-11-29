Ay Yapım imzalı, NOW’un sevilen dizisi ‘Ömür Usta’nın 10. bölümünden ikinci tanıtım yayımlandı. Aile içindeki gerilimin giderek arttığı tanıtıma, Ömür’ün yıllar önce kız kardeşiyle birlikte kaçan kocası Fikret’in geri dönüşü damga vuruyor.

Dizinin fragmanında yeni bir transfer de ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Tuğrul Tülek Fikret karakteriyle dizinin kadrosuna katıldı.

ÖMÜR USTA 10. BÖLÜM ÖZETİ

‘Ömür Usta’nın yeni bölümünden yayımlanan ikinci tanıtımda Cüneyt, annesi Ömür’e karşı çıkarak “Ben ne oğlumu anasız bırakırım ne de Vildan’ı senin insafına terk ederim” sözleriyle tavrını ortaya koyuyor. Yaşadıkları karşısında zor günler geçiren Ömür’ü ise kayınvalidesi, “Evlat anne karnındayken insanın evladı yavrum. Doğurduktan sonra hiçbir şeye gücün yetmiyor” sözleriyle teselli ediyor.



Vildan’ın Nevra’ya, “Kadının kocanda falan gözü yok. Kocan Ömür’ü seviyor” demesiyle ikili arasında tansiyon yükselirken, Mete’nin İpek’i kıskandığı anlar dikkat çekiyor. Tunç ve Nevra’nın boşanma duruşmasından ekrana gelen görüntüler, ikilinin evliliğinin sona erip ermeyeceğine dair merakı artırırken Cüneyt’in Mete’ye “Hırsızsın oğlum sen!” sözleriyle çıkışması, kardeşler arasındaki gerilimin de büyüyeceğinin sinyallerini veriyor.



Tanıtımın finalinde ise büyük bir sürpriz yaşanıyor. Yıllar önce Ömür’ü ve çocuklarını terk ederek Ömür’ün kız kardeşiyle kaçan Fikret, yıllar sonra yeniden ortaya çıkıyor. Tuğrul Tülek’in hayat verdiği Fikret’in bahçeden içeri girdiği anlar yeni bölüme dair heyecanı artırırken, Fikret’in neden geri döndüğü ve bu dönüşün başta Ömür olmak üzere tüm ailenin hayatını nasıl etkileyeceği merak konusu oluyor.