Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede Gürcü polisi, siyah-beyazlı taraftarlara yönelik şiddet uygulamıştı. Maç öncesinde ve maç anında Filistin bayrağı açan taraftarlara saldıran Gürcü polisine tepki yağarken Beşiktaş'a da destek mesajları paylaşıldı.

Gürcistan'da yaşanan olayların ardından şarkıcı Ebru Polat harekete geçti. 31 Aralık gecesi Batum'da sahne alacak olan şarkıcı sözleşmesini fesh etti.

Ebru Polat sosyal medyada bir paylaşım yaparak şunları yazdı:

"31 Aralık 2026 tarihinde Gürcistan’ın Batum şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yılbaşı konserimi, Türk vatandaşlarına yönelik orantısız polis müdahalesi görüntüleri nedeniyle iptal etme kararı aldım. Ülkeme ve vatandaşlarıma duyduğum saygı, her türlü ticari ve mesleki menfaatin üzerindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

