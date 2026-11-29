Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'e 2023 yılında frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulmuştu. Hastalıkla mücadelesini sürdüren 71 yaşındaki oyuncu, zaman zaman ailesinin sosyal medya paylaşımlarında yer alıyor.

Bruce Willis'in 38 yaşındaki kızı Rumer Willis kardeşinin aksine babasının hastalığı konusunda daha sessiz ve sosyal medyadan uzak kalıyor. Rumer son olarak babasıyla çekilen yeni bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun kızı, fotoğrafın altına yalnızca "Minnettarım" notunu yazarak kırmızı kalp emojisi ekledi.

BRUCE WILLIS'İN AİLESİNDEN DESTEK

Afazi teşhisi almasının ardından 2022 yılında oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in hastalığının 2023 yılında frontotemporal demansa (FTD) ilerlediği ailesi tarafından duyurulmuştu.



Geçtiğimiz yıl oyuncunun, eşi Emma Heming ile yaşadığı evin yakınlarında ayrı bir eve taşındığı ve burada 7 gün 24 saat bakım aldığı açıklanmıştı.

Emma Heming, ocak ayında katıldığı Conversations With Cam podcastinde eşini sık sık ziyaret ettiğini anlatmıştı. Heming, çocuklarıyla birlikte Bruce Willis ile haftada birkaç kez akşam yemeği yediklerini, zaman zaman kahvaltıda da bir araya geldiklerini belirtmişti.