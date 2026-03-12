Onur Alp Survivor'dan elenir elenmez bakın ne yaptı! Veda sonrası hamlesi şaşırttı

Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışında tansiyon hiç düşmüyor. Heyecanla takip edilen Survivor'da her gün yeni bir olay yaşanıyor.

8 Mart 2026 Pazar günü Survivor’da eleme düellosunda Onur Alp adaya veda eden isim olmuştu. Survivor macerası yarım kalan Onur Alp, takım arkadaşlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşamıştı.

VEDA SONRASI HAMLESİ ŞAŞIRTTI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Onur Alp'in sürpriz hamlesi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Onur Alp, Survivor'dan elenir elenmez iki yarışmacıyı takipten çıktı.

Survivor 2026'da erkekler haftasında elenen Onur Alp Çam, yarışmadan elendikten sonra sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı. Adaya veda eden Çam'ın, yarışmadan elendikten hemen sonra takım arkadaşları Ramazan ve Engincan'ı takipten çıkması dikkat çekti.