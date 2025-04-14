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Onur Ünlü ve sevgilisi sokakta kimseyi umursamadı! Öpüşmeye doymadılar

Hazar Ergüçlü ile yaşadığı aşka uzun süre gündemde kalan yönetmen Onur Ünlü Beyoğlu'nun ara sokaklarında fena yakalandı. Yeni sevgilisiyle öpüşürken yakalanan Ünlü kimseyi umursamadı.

Onur Ünlü ve sevgilisi sokakta kimseyi umursamadı! Öpüşmeye doymadılar
Kubra Akalın

Son olarak İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Dilber karakteri ile adından söz ettiren Hazar Ergüçlü bir dönem kendisinden 19 yaş büyük ünlü yönetmen Onur Ünlü ile büyük aşk yaşamıştı.

O dönem Onur Ünlü sık sık gündeme gelen bir isimdi. Yönetmen Onur Ünlü ayrılıktan sonra magazin gündeminde de daha az görünmeye başladı.

Son olarak Şımarık filminin galasına sevgilisiyle el ele gelen Onur Ünlü fena yakalandı.

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Magazin Burada muhabirleri tarafından Beyoğlu’nda bir sokak eğlencesinde görüntülenen Onur Ünlü, aylar sonra yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi.

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Sokaktaki kalabalığı umursamadan sık sık öpüşen çiftin o halleri dikkat çekti. Gece boyunca, genç sevgilisini öpücüklere boğan Onur Ünlü'ye muhabirler 'Hayırlı olsun diyelim mi?' dedi.

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Sevgilisinin elini bir an olsun bırakmayan Onur Ünlü'nün sevgilisinin yüzünden de gülücükler eksik olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Onur Ünlü Hazar Ergüçlü
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