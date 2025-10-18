MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Operasyonla evinden alınmıştı! İrem Derici'nin uyuşturucu test sonucu çıktı! 'Mahalle mahalle gezeceğim'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında evinden operasyonla alınan ünlü isimler arasında bulunan İrem Derici'nin uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. İrem Derici test sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Operasyonla evinden alınmıştı! İrem Derici'nin uyuşturucu test sonucu çıktı! 'Mahalle mahalle gezeceğim'
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Operasyonla evinden alınmıştı! İrem Derici nin uyuşturucu test sonucu çıktı! Mahalle mahalle gezeceğim 1

Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

'MAHALLE MAHALLE GEZMEYE BAŞLIYORUM'

Test sonucu temiz çıkan İrem Derici sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak; "Raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahallle gezmeye başlıyorum. Beton Derici'ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de." ifadelerini kullandı.

Operasyonla evinden alınmıştı! İrem Derici nin uyuşturucu test sonucu çıktı! Mahalle mahalle gezeceğim 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Serveti araştırılsın' denmişti! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter isyan etti'Serveti araştırılsın' denmişti! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda adı geçti! 'Kim telafi edecek?'Uyuşturucu operasyonunda adı geçti! 'Kim telafi edecek?'

Anahtar Kelimeler:
İrem Derici uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.