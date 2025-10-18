Operasyonla evinden alınmıştı! İrem Derici'nin uyuşturucu test sonucu çıktı! 'Mahalle mahalle gezeceğim'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

'MAHALLE MAHALLE GEZMEYE BAŞLIYORUM'

Test sonucu temiz çıkan İrem Derici sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak; "Raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahallle gezmeye başlıyorum. Beton Derici'ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de." ifadelerini kullandı.