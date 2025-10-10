MAGAZİN

Operasyonla evinden alınmıştı! Özge Özpirinçci'den ilk paylaşım

Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonuyla evinden alınan oyuncu Özge Özpirinçci, Adli Tıp Kurumu’nda kan, idrar ve saç örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan sonra ilk paylaşımını yapan Özpirinçci "İşimizde gücümüzdeyiz!" ifadelerini kullandı.

Operasyonla evinden alınmıştı! Özge Özpirinçci'den ilk paylaşım
Öznur Yaslı İkier

8 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimler, kan örneklerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Bu isimler arasında oyuncu Özge Özpirinçci'de vardı. Ünlü oyuncu serbest kaldıktan sonra ilk paylaşımını yaptı.

Operasyonla evinden alınmıştı! Özge Özpirinçci den ilk paylaşım 1

Sakıncalı adlı dizi ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan ünlü oyuncu, set karavanından paylaştığı kareye "İşimizde gücümüzdeyiz!" notunu düştü.

