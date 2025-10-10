Operasyonla evinden alınmıştı! Özge Özpirinçci'den ilk paylaşım

8 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimler, kan örneklerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Bu isimler arasında oyuncu Özge Özpirinçci'de vardı. Ünlü oyuncu serbest kaldıktan sonra ilk paylaşımını yaptı.

Sakıncalı adlı dizi ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan ünlü oyuncu, set karavanından paylaştığı kareye "İşimizde gücümüzdeyiz!" notunu düştü.