Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre yalıdaki komşusuyla kavga etti! Ayırmak isteyeni de itti

Orhan Gencebay'ın İstanbul Sarıyer ilçesinde bulunan Baltalimanı'ndaki 44 yıldır yaşadığı lüks yalı dairesi, bu yılın başında satılacağı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, yaptığı açıklamada bu iddiaları reddetmişti.

Sevim Emre yaşadığı yalıda komşusuyla kavga etti. Görüntülere göre Sevim Emre, Sarıyer Baltalimanı'nda bulunan yalı komşusuyla uzun bir tartışmaya girdi.

AYIRMAK İSTEYEN KİŞİYİ 'GİT BURADAN' DİYEREK İTTİ

Nedeni henüz belli olmayan kavgada Sevim Emre ve komşusu karşılıklı olarak birbirlerine seslerini yükseltti.

Tartışmaya tanık olan bir kişi de yanlarına gidip kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak bu sırada Sevim Emre daha fazla sinirlenerek o kişiyi de ittirdi.

Sevim Emre'nin "Git buradan" diye bağırarak sonradan gelen kişiyi ittirdiği de görüldü. (Patronlar Dünyası)