Orhan Gencebay Kartalkaya'daki facia hakkında resmen konuşamadı! Her kelimesi tepki topladı! “Olayların iç yüzünü bilmiyoruz"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Kartalkaya’da yaşanan facia sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözaltı sayısının 11'e yükseldiği faciaya ilişkin ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi. Bir mekan çıkışı görüntülenen Orhan Gencebay'a Kartalkaya'daki facia soruldu ve 'hiç kimsenin istifa etmemesi...' diye bir soru yönetildi.

'OLAYLARIN İÇ YÜZÜNÜ BİLMİYORUZ'

'Son derece üzüldük. Yüreğimiz yanıyor' diyen Orhan Gencebay 'Bu konu hakkında konuşmak bize düşmez çünkü olayların iç yüzünü bilmiyoruz. Onu onlar daha iyi bilir. Yönetenler daha iyi bilir. Hepsi iyi niyetlidir, gerekeni yapmaya çalışacaklardır. İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir.' ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Orhan Gencebay'ın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve ünlü isme adeta tepki yağdı. Orhan Gencebay'a sosyal medyada; 'Aman sakın konuşmayın', 'Âkil insan olmak böyle birşey demekki.', 'Batsın bu dünya', 'Demez diyemez', 'Doğruları konuşmak çok mu zor' gibi yorumlar yapıldı.