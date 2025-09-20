MAGAZİN

Orkun Işıtmak Lvbel C5'i yalan makinesine bağladı! Alexis Texas ile mesajları tek tek ifşa oldu

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Rap dünyasının çok konuşulan isimlerinden biri olan Lvbel C5 lakaplı Süleyman Burak Bodur Orkun Işıtmak’ın “Pembe Yalanlar” serisine konuk oldu. Yalan makinesine bağlanan ünlü ismin özel mesajları tek tek ifşa oldu.

Öznur Yaslı İkier

Özellikle 'Hav Hav Hav' parçasıyla son döneme damgasını vuran ‘Lvbel C5’ mahlasıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Danla Bilic’in yakın arkadaşı Ece Kırtanır ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Lvbel C5, Orkun Işıtmaksın “Pembe Yalanlar” serisine konuk oldu.

Programda yalan makinesine bağlanan ünlü rapçi kendisine atılan özel mesajları tek tek ifşa etti. Kendisine sürekli mesajlar ve videolar geldiğini dile getiren Lvbel C5 yetişkin film yıldızı Alexis Texas ile mesajları olduğunu söyledi.

Orkun Işıtmak ise ünlü rapçinin telefonunu eline alarak mesajları okuyama başladı. Işıtmak, 'Ben hayatımda ilk defa böyle bir DM konuşması okuyorum' diyerek mesajları kapattı.

Lvbel C5
