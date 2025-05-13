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''Ortalıkta adam kalmadı'' demişti... Hafsanur Sancaktutan aradığı aşkı Kubilay Aka'da buldu! Ünlü çiftten sürpriz karar

Bir dönem aşk hayatı sorusuna, "Ortalıkta adam kalmadı" diyerek cevap veren ve bu yanıtıyla uzun süre konuşulan Hafsanur Sancaktutan daha sonra Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir süredir dolu dizgin aşk yaşayan ünlü çiftten sürpriz karar geldi.

''Ortalıkta adam kalmadı'' demişti... Hafsanur Sancaktutan aradığı aşkı Kubilay Aka'da buldu! Ünlü çiftten sürpriz karar
Öznur Yaslı İkier

Özel hayat sorusuna ''Ortalıkta adam kalmadı'' diyerek yanıt veren Hafsanur Sancaktutan bu açıklamasıyla uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu.

Güzel oyuncu viral olan açıklamasının ardından Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana dolu dizgin aşk yaşayan ünlü çiftten güzel haber geldi.

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SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Ayaklı Gazete'nin haberine göre; Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan için özel bir gece düzenledi ve evlilik teklifi etti.

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Teklifi kabul eden Hafsanur Sancaktutan'ın yüzüğü görenlerin sorduğu soruları geçiştirdiği ve evlilik teklifinin sadece çok yakınları tarafından bilindiği öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Hafsanur Sancaktutan
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