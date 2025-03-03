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Oscar Partisi'nde kimsenin anlam veremediği o dekolte! Zoe Kravitz dile düştü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2025 13:55
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Zoe Kravitz, Vanity Fair Oscar Partisi'nde önü kapalı ancak arkasında ilginç bir dekoltesi olan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Oscar Partisi'nde kimsenin anlam veremediği o dekolte! Zoe Kravitz dile düştü

Zoe Kravitz, bu yılki Vanity Fair Oscar Partisi'nde "önü iş, arkası parti" tarzı bir elbiseyle dikkatleri üzerine çekti.

36 yaşındaki aktris, Los Angeles'taki Oscar gecesinin ardından düzenlenen ikonik afterparty'de ünlülerle dolu kırmızı halıda yürüyerek dikkat çekti.

Ön kısmını örtüp arka kısmını sergileyen uzun siyah elbisesiyle alışılmadık bir dekolte gösteren Zoe Kravitz sosyal medyanın da diline düştü.

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Uzun kollu saten elbisesi, sırtı taşlarla serginen file detaylarıyla dikkat çekiyordu. Buraya kadar her şey normaldi ancak elbisenin belden aşağısında kalçasını gösteren bir yuvarlak dekolte vardı.

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Kalçasını açığa çıkaran Zoe Kravitz'in bu dekoltesine bir bakan bir daha baktı. Kimsenin anlam veremediği bu detaya sosyal medyada "Bu ne saçmalık", "Uzun süre bakakaldım çok absürd", "Manasız olmuş" yorumları geldi.

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Zoe Kravitz
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