Oteller, villalar, araç filosu ve daha fazlası! İbrahim Tatlıses dev servetini kime bırakacak? 'İki kişiyi affetmeyeceğim'

14 Mart 2011 tarihinde uğradığı silahlı saldırının ardından ölümden dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündemdeydi.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası felç kalan "İmparator" lakaplı ünlü türkücü yine bomba açıklamalarda bulundu.

"BENİM HER ŞEYİM ONLARIN"

Oğlu İdo Tatlıses'in çocuğu Emir ve Ayel'e her şeyi bırakacağını dile getiren İbrahim Tatlıses affetmeyeceği iki kişiyi açıkladı.

Tatlıses açıklamalarında şu ifadeleri kullandı; 'Torunlar artık dede, tapu diyor. Dişleri de çıktı, herhalde 5-6 aya kadar konuşurlar. Benim her şeyim onların zaten ama iki kişiyi affetmeyeceğim. Biri erkek biri kadın. Mezarıma da gelmesinler. Hatta etrafımda bile istemiyorum, bulundukları şehirden bile kaçtım.'

MAL VARLIĞI GÜNDEMDE

Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses’in mal varlığını duyanların ağzı açık kalıyor.

Usta sanatçının; Kuşadası’nda 8 dönüm arazi üzerine kurulu, 6 katlı, 157 odalı ve tam 314 yatak kapasiteli dev Tatlıses Otel’i, İstanbul'da beş kebap salonu, bir uydu kanalı ve D-Smart üzerinden yayın yapan bir TV kanalı bulunuyor.