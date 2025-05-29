MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Oteller, villalar, araç filosu ve daha fazlası! İbrahim Tatlıses dev servetini kime bırakacak? 'İki kişiyi affetmeyeceğim'

Serveti, açıklamaları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü türkücü İbrahim Tatlıse yine bomba açıklamalarda bulundu. İsim vermeden iki kişinin mezarına dahi gelmesini istemeyen İbrahim Tatlıses mirası hakkında da detay verdi.

Oteller, villalar, araç filosu ve daha fazlası! İbrahim Tatlıses dev servetini kime bırakacak? 'İki kişiyi affetmeyeceğim'
Öznur Yaslı İkier

14 Mart 2011 tarihinde uğradığı silahlı saldırının ardından ölümden dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündemdeydi.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası felç kalan "İmparator" lakaplı ünlü türkücü yine bomba açıklamalarda bulundu.

"BENİM HER ŞEYİM ONLARIN"

Oğlu İdo Tatlıses'in çocuğu Emir ve Ayel'e her şeyi bırakacağını dile getiren İbrahim Tatlıses affetmeyeceği iki kişiyi açıkladı.

tatlıses 1

Tatlıses açıklamalarında şu ifadeleri kullandı; 'Torunlar artık dede, tapu diyor. Dişleri de çıktı, herhalde 5-6 aya kadar konuşurlar. Benim her şeyim onların zaten ama iki kişiyi affetmeyeceğim. Biri erkek biri kadın. Mezarıma da gelmesinler. Hatta etrafımda bile istemiyorum, bulundukları şehirden bile kaçtım.'

TATLISES 2

MAL VARLIĞI GÜNDEMDE

Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses’in mal varlığını duyanların ağzı açık kalıyor.

Usta sanatçının; Kuşadası’nda 8 dönüm arazi üzerine kurulu, 6 katlı, 157 odalı ve tam 314 yatak kapasiteli dev Tatlıses Otel’i, İstanbul'da beş kebap salonu, bir uydu kanalı ve D-Smart üzerinden yayın yapan bir TV kanalı bulunuyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle görüntülendiAradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle görüntülendi
'Chucky' filminin efsane ismi hayatını kaybetti! "Son selamını verdi"'Chucky' filminin efsane ismi hayatını kaybetti! "Son selamını verdi"

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cezalar dakikalar içinde e-Devlet'te! Trafikte dört bir yana koyulacak

Cezalar dakikalar içinde e-Devlet'te! Trafikte dört bir yana koyulacak

İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'

İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'

Gündem olan çıkış sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar için suç duyurusu

Gündem olan çıkış sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar için suç duyurusu

23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

Vize başvurularında 'randevu' krizi! Karaborsaya düştü

Vize başvurularında 'randevu' krizi! Karaborsaya düştü

Damat kaynana yasak aşkının cezaları belli oldu! Dikkat çeken detay: Kızı şikayetçi olmadı

Damat kaynana yasak aşkının cezaları belli oldu! Dikkat çeken detay: Kızı şikayetçi olmadı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.